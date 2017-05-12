Первый вице-президент Азербайджана: Сила мусульман - в их солидарности

Сила мусульман - в их солидарности, заявила первый вице-президент Азербайджана, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева на церемонии открытия игр в пятницу.

"Наша сила – в солидарности. Игры доставят это послание далеко за пределы Азербайджана", - заявила М.Алиева.

Она напомнила, что в Азербайджане 2017 год объявлен Годом исламской солидарности.

"Азербайджан имеет культуру, которая охватывает тысячелетия, а также сильные традиции Ислама. В то же время Азербайджан – молодая, современная и быстроразвивающаяся страна", - сказала М.Алиева.

Она поприветствовала спортсменов и отметила, что Азербайджан будет их домом в ближайшие 10 дней. М.Алиева пожелала спортсменам удачного выступления на играх.

"Сегодня Азербайджан принимает весь исламский мир. Искренне приветствую тысячи спортсменов, прибывших с четырех континентов, и гостей нашей столицы, говорю им "Добро пожаловать". Поздравляю каждого гражданина нашей прекрасной Родины со всеми успехами и выражаю свою признательность. Пусть Всевышний хранит Азербайджан!", - заявила М.Алиева.

Генсек Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуф бин Ахмад аль-Усеймин выразил благодарность президенту и первому вице-президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой за организацию IV Игр исламской солидарности в Баку.

Он отметил, что в Играх солидарности в Баку представлены около 3 тыс. атлетов из более 50 стран мусульманского мира.

"Это наглядный пример того, что Ислам является религией мира, толерантности. Это показатель мирного проживания народов в единстве, гармонии и дружбе независимо от их культур",- сказал генсек.

Он также отметил, что исламский мир сегодня сталкивается с такими вызовами, как экстремизм, исламофобия, рост радикализма и отчуждение некоторых частей исламского общества.

"ОИС придает особое значение развитию молодежи и будет продолжать эту работу",- отметил он на церемонии открытия Игр.

Президент Ильхам Алиев объявил IV Игры исламской солидарности открытыми.

IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

В играх примут участие спортсмены из 54 мусульманских стран.

А.Ахундов, Ф.Исазаде