В МВД РФ подтверждают отсутствие утечки информации в результате хакерской атаки

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила информацию о том, что в результате хакерской атаки на серверы ведомства утечки информации не было.

"В настоящее время выявленная активность вируса локализована. Утечка служебной информации с информационных ресурсов МВД России полностью исключена", - сообщила И.Волк "Интерфаксу".

Ранее о том, что хакерская атака на серверы МВД РФ в пятницу не привела к утечке информации, "Интерфаксу" сообщил осведомлённый источник.

Как сообщалось, российская "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком "WannaCry" в 74 странах по всему миру. В наибольшей степени заражению подверглась Россия.