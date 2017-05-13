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СНГ 13.05.2017 09:45

В МВД РФ подтверждают отсутствие утечки информации в результате хакерской атаки

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила информацию о том, что в результате хакерской атаки на серверы ведомства утечки информации не было.

"В настоящее время выявленная активность вируса локализована. Утечка служебной информации с информационных ресурсов МВД России полностью исключена", - сообщила И.Волк "Интерфаксу".

Ранее о том, что хакерская атака на серверы МВД РФ в пятницу не привела к утечке информации, "Интерфаксу" сообщил осведомлённый источник.

Как сообщалось, российская "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком "WannaCry" в 74 странах по всему миру. В наибольшей степени заражению подверглась Россия.

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Тэги: РОССИЯ, МВД, ХАКЕРЫ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]