Трамп не должен денег кому бы то ни было в РФ и, за некоторыми исключениями, не вел бизнеса в этой стране, заявляют его адвокаты

Президент США Дональд Трамп, судя по его налоговым декларациям, за последние десять лет, практически не вел бизнеса, связанного с Россией и не должен денег кому бы то ни было в РФ, сообщает в пятницу американская радиостанция Эн-Пи-Ар со ссылкой на его адвокатов.

"За исключением некоторых случаев, Ваши налоговые декларации показывают, что Вы не получали доходов из российских источников", - отмечают адвокаты Шерри Диллион и Виллима Нельсон из кабинета Morgan, Lewis & Bockius, адресованном Д.Трампу. Письмо датировано 8 марта 2017 года, но опубликовано в американских СМИ только сейчас.

Адвокаты поясняют, что упомянутые ими исключения касаются конкурса "Мисс мира", организованного Д.Трампом в 2013 году в Москве. Кроме того, в 2008 году компания Trump Properties продала объект недвижимости во Флориде миллиардеру из России. Наконец, за прошедшие 10 лет компания Trump Organization и другие связанные с Д.Трампом компании продавали товары или услуги российским клиентам. Речь идет о продаже квартир, бронировании гостиничных номеров, организации игр в гольф-клубах и продаже товаров марки Trump.

Кроме того, адвокаты заверяют, что, согласно налоговым декларациям, за последние 10 лет ни Д.Трамп, ни Trump Organization не были должны денег российским компаниям и не выплачивали какие бы то ни было деньги по долгам. Также не выявлено следов каких-либо инвестиций Д.Трампа или его Trump Organizations в РФ.

Ранее на этой неделе сам Д.Трамп в интервью телеканалу Эн-Би-Си сообщил об этом письме его адвокатов и заверил, что "за исключением этих (упомянутых в письме - ИФ) случаев, я никак не связан с Россией".