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Дальнее зарубежье 13.05.2017 10:38

Cкончался бывший президент Финляндии Мауно Койвисто

В Финляндии в пятницу в возрасте 93 лет скончался бывший президент республики Мауно Койвисто (Mauno Koivisto).

Как сообщила канцелярия президента Финляндии, М.Койвисто умер в 21:15 в больнице Мейлахти (Meilahti).

М.Койвисто возглавлял государство 12 лет - с 1982 по 1994 год. Он был девятым президентом Финляндии.

До этого работал премьер-министром, министром финансов и главой Банка Финляндии.

В последние годы тяжело болел прогрессировавшей болезнью Альцгеймера, не посещал публичных мероприятий.

В марте 2017-го экс-президент находился в специализированном приюте.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]