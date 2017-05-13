Cкончался бывший президент Финляндии Мауно Койвисто

В Финляндии в пятницу в возрасте 93 лет скончался бывший президент республики Мауно Койвисто (Mauno Koivisto).

Как сообщила канцелярия президента Финляндии, М.Койвисто умер в 21:15 в больнице Мейлахти (Meilahti).

М.Койвисто возглавлял государство 12 лет - с 1982 по 1994 год. Он был девятым президентом Финляндии.

До этого работал премьер-министром, министром финансов и главой Банка Финляндии.

В последние годы тяжело болел прогрессировавшей болезнью Альцгеймера, не посещал публичных мероприятий.

В марте 2017-го экс-президент находился в специализированном приюте.