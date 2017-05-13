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Регион 13.05.2017 10:59

Глава Ингушетии вызвал скорую помощь, чтобы поздравить медиков с Днем медсестры

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в пятницу в ходе совещания в правительстве позвонил в станцию скорой помощи, чтобы проверить оперативность медиков и заодно поздравить их с Международным днем медсестры, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы руководителя республики.

"Юнус-Бек Евкуров, желая лично поздравить и проверить оперативность работы медиков, сославшись на проблемы со здоровьем, совершил вызов бригады скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после звонка главы региона неотложка прибыла в правительство, где проходило расширенное совещание, в течение 8 минут.

Глава Ингушетии объяснили медикам, что это была проверка и что с испытанием они справились, и поблагодарил за оперативность.

В ходе общения с медсестрами он отметил важность их работы, пожелал им здоровья, успехов в работе и счастья, а также вручил букет цветов.

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Тэги: РОССИЯ, ИНГУШЕТИЯ, ГЛАВА, МЕДИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]