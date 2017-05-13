Международные учения по чрезвычайному реагированию пройдут в 2019 году на территории Малайзии - Минобороны РФ

Делегация российского военного ведомства приняла участие в десятом заседании экспертной рабочей группы "СМОА плюс" по гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, которое прошло в столице Малайзии Куала-Лумпуре в период с 10 по 13 мая 2017 года.
"На заседании утвержден план сотрудничества стран-участниц "СМОА плюс" на 2017-2019 годы по вопросам гуманитарного содействия и чрезвычайного реагирования. Принято решение о подготовке и проведении международных учений в 2019 году на территории Малайзии", - сказано в сообщении пресс-службы Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс-АВН" в субботу.
Отмечается, что "зарубежными делегациями выражена заинтересованность в изучении опыта Вооружённых сил РФ в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера".
Заседание проходило под малазийским и американским сопредседательством, информирует российское военное ведомство.
"СМОА плюс" - механизм Совещаний министров обороны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) с восемью основными партнерами по диалогу, включая Россию.
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