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Дальнее зарубежье 13.05.2017 12:11

Пхеньян готов к диалогу с Вашингтоном при "правильных условиях" - дипломат КНДР

Пхеньян проведет переговоры с Вашингтоном, если для этого сложатся подходящие условия, сообщают в субботу южнокорейские СМИ со ссылкой на слова главы департамента по делам США в МИД КНДР Чхве Сон Хи.

Об этом она заявила в аэропорту Пекина после прибытия из Осло.

По ее словам, КНДР "будут вести диалог при правильных условиях" с США, однако не уточнила других деталей.

В свою очередь южнокорейские дипломатические источники утверждают, что в Осло Чхве Сон Хи встречалась с группой американских экспертов, возглавляемых директором научно-исследовательского центра New America Сьюзан Димаггио. Также американская сторона была представлена экс-постпредом США при ООН Томасом Пикерингом и бывшим специальным советником госдепартамента по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения Робертом Айнхорном.

На вопрос, что делегация КНДР обсуждала с Т.Пикерингом, Чхве Сон Хи признала факт встречи, но от дальнейших комментариев воздержалась.

В то же время в госдепартаменте США заявили, что не придают особого значения встречам, подобной той, что прошла в Осло. В госдепе уточнили, что подобный формат диалога является общераспространенным в мире, и администрация США к нему не имеет отношения, добавляют СМИ.

Однако некоторые наблюдатели уверены, что подобная встреча может дать шанс США и КНДР на проведение зондирующих переговоров - на фоне роста напряженности вокруг Корейского полуострова.

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Тэги: КНДР, США, ДИАЛОГ, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]