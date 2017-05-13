Пхеньян проведет переговоры с Вашингтоном, если для этого сложатся подходящие условия, сообщают в субботу южнокорейские СМИ со ссылкой на слова главы департамента по делам США в МИД КНДР Чхве Сон Хи.

Об этом она заявила в аэропорту Пекина после прибытия из Осло.

По ее словам, КНДР "будут вести диалог при правильных условиях" с США, однако не уточнила других деталей.

В свою очередь южнокорейские дипломатические источники утверждают, что в Осло Чхве Сон Хи встречалась с группой американских экспертов, возглавляемых директором научно-исследовательского центра New America Сьюзан Димаггио. Также американская сторона была представлена экс-постпредом США при ООН Томасом Пикерингом и бывшим специальным советником госдепартамента по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения Робертом Айнхорном.

На вопрос, что делегация КНДР обсуждала с Т.Пикерингом, Чхве Сон Хи признала факт встречи, но от дальнейших комментариев воздержалась.

В то же время в госдепартаменте США заявили, что не придают особого значения встречам, подобной той, что прошла в Осло. В госдепе уточнили, что подобный формат диалога является общераспространенным в мире, и администрация США к нему не имеет отношения, добавляют СМИ.

Однако некоторые наблюдатели уверены, что подобная встреча может дать шанс США и КНДР на проведение зондирующих переговоров - на фоне роста напряженности вокруг Корейского полуострова.