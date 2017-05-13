Трамп заявил, что на встречах с главами МИД России и Украины призывал стороны к миру

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу "Фокс-ньюс", что в ходе двух отдельных встреч в Вашингтоне с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным он призывал стороны восстановить мирные отношения между собой.
"Недавно приезжал министр иностранных дел России, и сразу после этого - они (СМИ - ИФ) об этом не говорили - приезжал министр иностранных дел с Украины. Я им сказал: "Парни, вам надо заключить мир, вы нуждаетесь в мире", - сказал Д.Трамп.
При этом он заявил, что СМИ освещали эти встречи весьма предвзято, упуская из виду приезд главы МИД Украины.
"Они (СМИ - ИФ) говорили о приезде российского представителя - хорошо. И мы делали фотографии, они делали фотографии - мы обнародовали снимки, мы все знали, кто приезжает, так было по графику. Но они (СМИ - ИФ) не говорили об Украине", - отметил президент.
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