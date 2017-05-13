Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8509 RUR   0.0298 GBR   2.1946 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.83 Brent   50.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 16° 24° 15 Май 15° 24° 16 Май 13° 21°

Дальнее зарубежье 13.05.2017 12:45

Трамп заявил, что на встречах с главами МИД России и Украины призывал стороны к миру

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу "Фокс-ньюс", что в ходе двух отдельных встреч в Вашингтоне с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным он призывал стороны восстановить мирные отношения между собой.

"Недавно приезжал министр иностранных дел России, и сразу после этого - они (СМИ - ИФ) об этом не говорили - приезжал министр иностранных дел с Украины. Я им сказал: "Парни, вам надо заключить мир, вы нуждаетесь в мире", - сказал Д.Трамп.

При этом он заявил, что СМИ освещали эти встречи весьма предвзято, упуская из виду приезд главы МИД Украины.

"Они (СМИ - ИФ) говорили о приезде российского представителя - хорошо. И мы делали фотографии, они делали фотографии - мы обнародовали снимки, мы все знали, кто приезжает, так было по графику. Но они (СМИ - ИФ) не говорили об Украине", - отметил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, УКРАИНА


Похожие новости


Трамп посоветовал Коми ответственнее общаться с прессой Историю о связях предвыборной кампании Трампа с Москвой придумали проигравшие демократы, пишет американский президент Трамп предложил заменить брифинги в администрации раздачей письменных ответов Трамп позитивно оценил встречу с Лавровым и предположил, что она может стать шагом к миру в Сирии и на Украине Трамп опроверг слухи о том, что у него есть собственность в России Причиной отмены визита Трампа в штаб-квартиру ФБР могло стать недовольство сотрудников этого ведомства увольнением их директора - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]