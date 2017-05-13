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СНГ 13.05.2017 13:15

Исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" вышло в Индийский океан

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота "Адмирал Владимирский" в рамках дальнего похода ведёт работы в Аденском заливе, информирует Минобороны РФ.

"В Индийском океане экипаж судна проводит маршрутный промер, обследование вновь обнаруженных отличительных глубин и навигационных опасностей, ведёт сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания на всем протяжении похода", - сказано в сообщении пресс-службы Западного военного округа, поступившем в "Интерфакс-АВН" в субботу.

ОИС "Адмирал Владимирский" вышло из Кронштадта 6 апреля текущего года. За это время судно преодолело Балтику и Северное море. Далее через пролив Ла-Манш "Адмирал Владимирский" вышел в Атлантический океан, миновал Гибралтар и Средиземное море, оставив за кормой более шести тысяч морских миль.

"В рамках одиночного плавания экипаж судна с 22 по 28 апреля побывал с деловым заходом в порту княжества Монако. Там "Адмирал Владимирский" находился в период проведения 19-й Международной гидрографической конференции и Первой сессии ассамблеи Международной гидрографической организации", - сказано в пресс-релизе.

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Тэги: РОССИЯ, ВМФ, ОКЕАН, ИССЛЕДОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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