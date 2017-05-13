Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота "Адмирал Владимирский" в рамках дальнего похода ведёт работы в Аденском заливе, информирует Минобороны РФ.

"В Индийском океане экипаж судна проводит маршрутный промер, обследование вновь обнаруженных отличительных глубин и навигационных опасностей, ведёт сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания на всем протяжении похода", - сказано в сообщении пресс-службы Западного военного округа, поступившем в "Интерфакс-АВН" в субботу.

ОИС "Адмирал Владимирский" вышло из Кронштадта 6 апреля текущего года. За это время судно преодолело Балтику и Северное море. Далее через пролив Ла-Манш "Адмирал Владимирский" вышел в Атлантический океан, миновал Гибралтар и Средиземное море, оставив за кормой более шести тысяч морских миль.

"В рамках одиночного плавания экипаж судна с 22 по 28 апреля побывал с деловым заходом в порту княжества Монако. Там "Адмирал Владимирский" находился в период проведения 19-й Международной гидрографической конференции и Первой сессии ассамблеи Международной гидрографической организации", - сказано в пресс-релизе.