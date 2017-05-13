Обстановка в зонах деэскалации на территории Сирии стабильная - Минобороны РФ

В рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного Россией, Ираном и Турцией 4 мая 2017 года, группы контроля отмечают стабильную обстановку при мониторинге соблюдения режима прекращения огня, сообщает Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная", - сказано в сообщении, размещённом в субботу на сайте российского военного ведомства.

Сообщается также, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось, их 1 495.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра", - говорится в пресс-релизе.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 218, информирует Минобороны РФ.