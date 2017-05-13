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Дальнее зарубежье 13.05.2017 13:46

Обстановка в зонах деэскалации на территории Сирии стабильная - Минобороны РФ

В рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного Россией, Ираном и Турцией 4 мая 2017 года, группы контроля отмечают стабильную обстановку при мониторинге соблюдения режима прекращения огня, сообщает Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная", - сказано в сообщении, размещённом в субботу на сайте российского военного ведомства.

Сообщается также, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось, их 1 495.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра", - говорится в пресс-релизе.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 218, информирует Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]