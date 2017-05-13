Министерство внутренней безопасности США предложило зарубежным партнерам Вашингтона помощь в борьбе с вирусом WannaCry

Министерство внутренней безопасности США высказало готовность помочь в борьбе с распространением компьютерного вируса WannaCry как иностранным партнерам США, так и американским организациям, говорится в официальном заявлении ведомства.
"Мы активно обмениваемся информацией, связанной с этим событием, и готовы оказывать техническую поддержку и помощь, если это необходимо, нашим партнерам, как в Соединенных Штатах, так и на международном уровне. В министерстве работают профессионалы в области кибербезопасности, которые могут предоставить экспертные знания и поддержку критически важным объектам инфраструктуры", - отмечается в документе.
Кроме этого, в министерстве посоветовали американским гражданам во избежание заражения компьютеров WannaCry обновить программное обеспечение, не открывать незнакомые файлы и ссылки в сообщениях, пришедших по электронной почте, и выполнять резервное копирование файлов.
В министерстве также упомянули, что еще в марте компания Microsoft выпустила программу, которая в случае установки позволит убрать ту уязвимость компьютера, которая дает возможность вирусу WannaCry "заражать" его.
Как сообщалось, российская "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах по всему миру. В наибольшей степени заражению подверглась Россия.
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