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Дальнее зарубежье 13.05.2017 14:17

Министерство внутренней безопасности США предложило зарубежным партнерам Вашингтона помощь в борьбе с вирусом WannaCry

Министерство внутренней безопасности США высказало готовность помочь в борьбе с распространением компьютерного вируса WannaCry как иностранным партнерам США, так и американским организациям, говорится в официальном заявлении ведомства.

"Мы активно обмениваемся информацией, связанной с этим событием, и готовы оказывать техническую поддержку и помощь, если это необходимо, нашим партнерам, как в Соединенных Штатах, так и на международном уровне. В министерстве работают профессионалы в области кибербезопасности, которые могут предоставить экспертные знания и поддержку критически важным объектам инфраструктуры", - отмечается в документе.

Кроме этого, в министерстве посоветовали американским гражданам во избежание заражения компьютеров WannaCry обновить программное обеспечение, не открывать незнакомые файлы и ссылки в сообщениях, пришедших по электронной почте, и выполнять резервное копирование файлов.

В министерстве также упомянули, что еще в марте компания Microsoft выпустила программу, которая в случае установки позволит убрать ту уязвимость компьютера, которая дает возможность вирусу WannaCry "заражать" его.

Как сообщалось, российская "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах по всему миру. В наибольшей степени заражению подверглась Россия.

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Тэги: США, КИБЕРАТАКА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]