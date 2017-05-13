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Происшествия 13.05.2017 13:24

В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 и пострадали 4 человека - МВД

Пять человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали четыре человека.

За сутки на территории республики было зафиксировано 83 преступления, 18 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 26 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 20 человек, находящиеся в розыске.

Кроме того, зафиксировано 8 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МВД, КРИМИНАЛ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]