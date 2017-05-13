В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 и пострадали 4 человека - МВД

Пять человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали четыре человека.
За сутки на территории республики было зафиксировано 83 преступления, 18 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 26 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 20 человек, находящиеся в розыске.
Кроме того, зафиксировано 8 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.
Ф.Исазаде
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 140 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджан вносит большой вклад в налаживание диалога между цивилизациями - шейхульислам
Азербайджан и Турция договорились о совместном производстве изделий оборонного назначения
МБА подал в Нью-Йорке заявление в суд о банкротстве в рамках реструктуризации обязательств на $3,34 млрд
Средневзвешенный инвестпортфель Госнефтефонда Азербайджана на 2017г превысит 51 млрд манатов
Решение о приостановке выплат по внешним обязательствам МБА стало неприятным сюрпризом для иностранных кредиторов – ING
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" вышло в Индийский океан
Трамп заявил, что на встречах с главами МИД России и Украины призывал стороны к миру
Пхеньян готов к диалогу с Вашингтоном при "правильных условиях" - дипломат КНДР
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В честь своего 10-летия Nar дарит ценные подарки своим постоянным клиентам
С 12 по 22 мая филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) работает без выходных
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил проценты по долларовым депозитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»