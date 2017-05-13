В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 и пострадали 4 человека - МВД

Пять человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали четыре человека.

За сутки на территории республики было зафиксировано 83 преступления, 18 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 26 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 20 человек, находящиеся в розыске.

Кроме того, зафиксировано 8 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Ф.Исазаде