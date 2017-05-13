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Дальнее зарубежье 13.05.2017 16:11

Microsoft обновила Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003 для защиты от вируса "WannaCry"

Корпорация Microsoft выпустила обновления для операционных систем Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003 для защиты пользователей от атак программы-шифровальщика "WannaCry", сообщила "Интерфаксу" представитель компании Кристина Давыдова.

По ее словам, пользователи бесплатного антивируса компании и обновленной версии Windows защищены.

"Мы знаем, что некоторые из наших клиентов работают с версиями Windows, которые больше не поддерживаются компанией. Это означает, что клиенты не получат обновление, выпущенное Microsoft в марте. Учитывая возможное влияние на пользователей и их бизнес мы приняли решение выпустить обновления для пользователей Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003", - говорится в официальном блоге Microsoft.

Там же сообщается, что в марте текущего года компания выпустила обновление Microsoft Security Bulletin MS17-010, которое учитывает уязвимость, "эксплуатируемую" "WannaCry".

Накануне "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком "WannaCry" в 74 странах по всему миру; в наибольшей степени заражению подверглась Россия. В частности, атаке подвергались компьютеры компании "Мегафон", также вирус затронул IT-систему ОАО "Российские железные дороги", хакерской атаке также подверглись серверы МВД.

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Тэги: РОССИЯ, MICROSOFT, ОС, ОБНОВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]