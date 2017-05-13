Эксперты полицейской службы ЕС (Европола) полагают, что серия кибератак при помощи компьютерного вируса WannaCry по всему миру была проведена на "беспрецедентном уровне", сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление организации.

В Европоле, который работает с руководством пострадавших от кибератак стран и компаний, также считают необходимым провести "комплексное международное расследование, чтобы установить виновников".

Как сообщалось, российская "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах по всему миру. В наибольшей степени заражению подверглась Россия.

Также хакерской атаке подверглись сеть испанской телекоммуникационной компания Telefonica, испанский поставщик электроэнергии и природного газа Iberdrola, американская компания по предоставлению почтовых и курьерских услуг FedEx, крупнейший провайдер телекоммуникационных услуг Португалии Portugal Telecom.