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СНГ 13.05.2017 17:13

Стратегический ракетный комплекс 5-го поколения "Сармат" будет принят на вооружение к 2020 году - Минобороны РФ

Новейший ракетный комплекс "Сармат" будет принят на вооружение к 2020 году, сообщил начальник отдела военного образования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Нестеров.

"Мы сейчас создаем перспективные ракетные комплексы, которые будут приняты на вооружение уже к 2020 году. Это "Сармат", перспективные системы боевого управления и связи с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий", - сказал В.Нестеров в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу.

Минобороны РФ ранее информировало, что до 2027 года все дивизии РВСН будут перевооружены на ракетные комплексы пятого поколения.

"Создание и принятие на вооружение нового ракетного комплекса с тяжелой ракетой, а также новых комплексов с ракетами более легкого класса полностью изменят состав ударной группировки РВСН: до 2027 года все ракетные дивизии будут перевооружены на ракетные комплексы пятого поколения", - говорилось в сообщении ведомства, распространённом 5 мая.

В нём цитировали командующего РВСН Сергея Каракаева: "В настоящее время в Ракетные войска стратегического назначения поступают новая техника и вооружения, командные пункты всех рангов оснащаются современными средствами связи и боевого управления".

С.Каракаев сделал это заявление в главном гарнизоне РВСН РФ - Власихе (Московская область) - на мероприятии, посвященном 72-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны РФ.

Предполагается, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях Ракетных войск стратегического назначения.

2 марта 2017 года в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что новая МБР "Сармат", преодолеет любую систему противоракетной обороны (ПРО).

"Скоро на вооружение начнет поступать новая МБР "Сармат" с совершенными средствами преодоления нынешней и перспективной систем ПРО", - сказал вице-премьер.

Кроме того, сообщалось о планах принять на вооружение новую твердотопливную МБР РС-26 "Рубеж", созданную на базе РС-24 "Ярс". Сообщалось, что "Рубеж" будет легче "Ярса", но у ракеты будет более совершенное боевое оснащение.

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Тэги: РОССИЯ, РАКЕТА, "САРМАТ", СОЗДАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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