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СНГ 13.05.2017 17:43

Глава международного суда в Гааге провел встречу с представителями России и Украины в рамках рассмотрения иска Киева

12 мая в Гааге состоялась встреча представителей России и Украины с председателем Международного суда по иску о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Обсуждались процессуальные аспекты дальнейшего рассмотрения дела в Суде, сообщили в МИД РФ.

Украина должна будет представить меморандум со своими развернутыми требованиями в рамках данного дела до 12 июня 2018 г.

У России будет время на ответ до 12 июля 2019 г. Кроме того, после получения украинского меморандума Россия сможет заявить свои предварительные возражения против осуществления Судом юрисдикции. В этом случае рассмотрению дела по существу будет предшествовать отдельная стадия процесса, специально посвященная рассмотрению этих возражений, говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее Международный суд ООН (Гаага) принял решение об отсутствии оснований для дополнительных мер в отношении России согласно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, о нарушении которой говорилось в иске Украины против РФ.

"Таким образом, суд пришел к выводу, что условия, необходимые для определения дополнительных мер в отношении прав на основании Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не соответствуют требованиям", - сказал в ходе заседания суда в среду в Гааге его председатель Ронни Абрахам.

По словам председателя суда, Украина не предоставила доказательств о финансировании Россией терроризма.

При этом суд в Гааге принял решение, согласно которому РФ в Крыму должна обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность меджлиса крымско-татарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

"Хотелось бы напомнить, что РФ должна отвечать своим обязательствам в соответствие с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суд считает, что в Крыму РФ должна воздерживаться от введения ограничений в отношении крымских татар и их сообщества, сохранять их учреждения, включая меджлис. К тому же РФ должна обеспечить доступность образования на украинском языке", - сказал в ходе заседания суда в Гааге его председатель Ронни Абрахам.

Согласно опубликованному на сайте суда решению, 13 судей проголосовали за то, чтобы Россия воздержалась от сохранения или ведения новых ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, включая возобновление деятельности меджлиса. П Кроме того, Международный суд ООН предписал обеим сторонам воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить рассматриваемый спор, это решение также было поддержано судьями единогласно.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, СУД, ГААГА


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