Иностранные кредиторы не смогут предъявлять требования к активам МБА в период реструктуризации части внешних обязательств банка

Иностранные кредиторы не смогут предъявлять требования к активам Международного банка Азербайджана (МБА), крупнейшего банка в страны, в период добровольной реструктуризации части внешних обязательств, говорится в сообщении МБА, распространенном в субботу.

В сообщении отмечается, что такое решение принято Нью-Йоркским судом 12 мая 2017 года на основе обращения МБА.

МБА подчеркивает, что банк обратился в Нью-Йоркский суд с целью признания процесса реструктуризации обязательств и предотвращения судебных исков со стороны иностранных кредиторов в отношении активов МБА. «Это обращение было обеспечено со стороны суда. Данное решение является показателем правильности наших шагов для успешного завершения процесса реструктуризации», - сказал председатель правления МБА Халид Ахадов, слова которого приводятся в сообщении.

МБА в четверг объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Часть внешних обязательств МБА будет обменена на суверенные облигации Азербайджана.

Как сообщалось ранее, очередной этап оздоровления МБА предусматривает проведение добровольной реструктуризации внешних обязательств банка.

«В рамках добровольной реструктуризации планируется передать правительству Азербайджана обязательства в инвалюте, привлеченные от международных финансовых институтов. В связи с этим, до завершения процесса передачи данных долгов банка правительству приостанавливается процесс выплаты обязательств в инвалюте перед иностранными кредиторами (за исключением выплат процентов по сделкам торгового финансирования)», - говорилось в сообщении банка.

МБА отметил, что план добровольной реструктуризации обязательств согласован с Палатой надзора за финансовыми рынками Азербайджана. При этом власти Азербайджана планируют провести собрание с иностранными кредиторами и рассчитывают, как минимум с 2/3 из них договориться о реструктуризации.

В целом, МБА намерен реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму $3 млрд 337 млн 105,084 тыс. Встреча руководства Минфина Азербайджана и банка с иностранными кредиторами запланирована на 23 мая.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. С этой целью проблемные активы банка были переданы ЗАО "Аграркредит".

По оценкам Международного валютного фонда конечной целью мероприятий по оздоровлению МБА является приватизация банка в течение пяти лет. В свою очередь, Р.Асланлы ранее заявлял, что МБА в I-ом полугодии 2017 года будет готов к приватизации.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов