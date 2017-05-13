Сообщения о притеснении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не нашли подтверждения - глава МВД республики

Правоохранительные органы Чеченской республики (ЧР) не получали заявлений по факту притеснения и убийств лиц нетрадиционной ориентации на территории ЧР, сообщил "Интерфаксу" по телефону глава МВД Чечни Р Руслан Алханов.

"Псевдосенсационное заявление о якобы задержании более 160 мужчин нетрадиционной ориентации, 50 из которых были убиты, не имеет под собой никаких оснований и является надуманным. В органы внутренних дел не поступало ни одного обращения. Более того, подобных сообщений не поступало и на "телефоны доверия, установленные в МВД по ЧР и оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по ЧР", - сказал Р.Алханов в пятницу.

Он отметил, что МВД по ЧР "проверяет каждый факт, озвученный в СМИ по данной тематике, а шумиха, раздутая отдельными псевдоправозащитниками чеченского народа , носит провокационный характер и преследует цель дискредитировать в глазах общественности Чеченскую Республику".

"После публикации 1 апреля в "Новой газете" статьи "Убийство чести" мною была назначена служебная проверка, которую провели сотрудники Оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по ЧР. По её результатам, распространенная в СМИ информация не нашла под собой никаких объективных подтверждений, а материалы служебной проверки направлены в Следственное управление Следственного Комитета РФ по ЧР для принятия процессуального решения в соответствии с статьями 144 и 145 УПК РФ", - сказал Руслан Алханов.

Он добавил, что после принятия процессуального решения министерство внутренних дел по Чеченской Республике намерено обратиться в суд.