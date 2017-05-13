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Дальнее зарубежье 13.05.2017 18:45

В центральном Египте археологи нашли 17 древних мумий

Египетские археологи раскопали в провинции Эль-Минья к югу от Каира 17 древних мумий, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на министерство по делам древностей Египта.

Погребение было обнаружено еще в прошлом году благодаря просвечиванию грунта радаром. Дальнейшие раскопки в этом месте позволили обнаружить подземные коридоры, где хранились мумии.

Вместе с ними археологи нашли саркофаги, захоронения животных и папирусы с письменами.

Точной датировки мумий пока нет, однако предполагается, что находка имеет отношение к эпохам Эллинистического и Римского Египта примерно между IV в. до н.э. и III в. н.э.

Профессор Каирского университета Салах аль-Холи, возглавляющий археологические изыскания, в свою очередь заявил, что это находка носит беспрецедентный характер. Он уточнил, что ученым впервые удалось обнаружить столь массовое древнее погребение людей в центральном Египте.

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Тэги: ЕГИПЕТ, МУМИИ, ОБНАРУЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]