В центральном Египте археологи нашли 17 древних мумий

Египетские археологи раскопали в провинции Эль-Минья к югу от Каира 17 древних мумий, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на министерство по делам древностей Египта.

Погребение было обнаружено еще в прошлом году благодаря просвечиванию грунта радаром. Дальнейшие раскопки в этом месте позволили обнаружить подземные коридоры, где хранились мумии.

Вместе с ними археологи нашли саркофаги, захоронения животных и папирусы с письменами.

Точной датировки мумий пока нет, однако предполагается, что находка имеет отношение к эпохам Эллинистического и Римского Египта примерно между IV в. до н.э. и III в. н.э.

Профессор Каирского университета Салах аль-Холи, возглавляющий археологические изыскания, в свою очередь заявил, что это находка носит беспрецедентный характер. Он уточнил, что ученым впервые удалось обнаружить столь массовое древнее погребение людей в центральном Египте.