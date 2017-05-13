ЕС выделил Украине 10 млн евро на поддержку реформы госуправления

Европейский Союз принял решение о выплате EUR10 млн первого фиксированного транша бюджетной поддержки в рамках программы ЕС "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине", сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата украинского Кабмина.

"Это особенно важно именно сейчас, когда мы начали масштабную реформу министерств. Планируем привлечь лучших специалистов, которых будут избирать на открытых конкурсах", - заявил министр украинского правительства Александр Саенко.

По его словам, среди других планов - создание новых мощных подразделений по стратегическому планированию и анализу политики.