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Дальнее зарубежье 13.05.2017 20:17

ЕС выделил Украине 10 млн евро на поддержку реформы госуправления

Европейский Союз принял решение о выплате EUR10 млн первого фиксированного транша бюджетной поддержки в рамках программы ЕС "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине", сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата украинского Кабмина.

"Это особенно важно именно сейчас, когда мы начали масштабную реформу министерств. Планируем привлечь лучших специалистов, которых будут избирать на открытых конкурсах", - заявил министр украинского правительства Александр Саенко.

По его словам, среди других планов - создание новых мощных подразделений по стратегическому планированию и анализу политики.

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Тэги: УКРАИНА, ГОСУПРАВЛЕНИЕ, ЕС, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]