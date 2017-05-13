Таллин поддерживает возможное присоединение НАТО к международной коалиции против ИГ, заявил глава МИД Эстонии

Эстония поддерживает усиление борьбы с терроризмом и возможное вступление НАТО в международную коалицию против террористической организации ИГ (запрещена в РФ - ИФ), заявил министр иностранных дел Свен Миксер (Sven Mikser) на состоявшейся в субботу в Таллине встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер (Rose Gottemoeller).

В ходе обсуждения вопросов, связанных с подготовкой к проведению 25 мая встречи глав государств и правительств НАТО, С.Миксер выразил удовлетворение тем, что ее участники сосредоточат особое внимание на укреплении единства союзников, трансатлантических связях, справедливом распределении нагрузки и усилении антитеррористической борьбы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

"Хотя НАТО давно уже разными способами занималось борьбой против терроризма, мы поддерживаем усиление этой борьбы и превращение ее в более видимую. Одним шагом в этом направлении могло бы стать присоединение НАТО к международной коалиции, борющейся против ИГ", - сказал глава МИД.

Он и Р.Гетемюллер выразили удовлетворение ростом расходов, выделяемых на оборону европейскими союзниками по НАТО.

"Это свидетельствует, что мы всерьез воспринимаем безопасность", - сказал С.Миксер.

Глава МИД и заместитель генсека НАТО обсудили также отношения НАТО-Россия, сотрудничество НАТО-ЕС, что станет одним из приоритетов Эстонии во время председательства в ЕС во второй половине года.

11 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в НАТО в настоящий момент обсуждают вопрос о возможном участии в действиях международной коалиции против ИГ.

"Сейчас мы ведем переговоры по поводу того, в какой степени НАТО может внести свой официальный вклад в усилия коалиции", - сказала она в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Такое заявление А.Меркель сделала в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что США ранее предложили подключить НАТО к международной коалиции против группировки ИГ.