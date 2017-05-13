Таллин поддерживает возможное присоединение НАТО к международной коалиции против ИГ, заявил глава МИД Эстонии

Эстония поддерживает усиление борьбы с терроризмом и возможное вступление НАТО в международную коалицию против террористической организации ИГ (запрещена в РФ - ИФ), заявил министр иностранных дел Свен Миксер (Sven Mikser) на состоявшейся в субботу в Таллине встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер (Rose Gottemoeller).
В ходе обсуждения вопросов, связанных с подготовкой к проведению 25 мая встречи глав государств и правительств НАТО, С.Миксер выразил удовлетворение тем, что ее участники сосредоточат особое внимание на укреплении единства союзников, трансатлантических связях, справедливом распределении нагрузки и усилении антитеррористической борьбы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.
"Хотя НАТО давно уже разными способами занималось борьбой против терроризма, мы поддерживаем усиление этой борьбы и превращение ее в более видимую. Одним шагом в этом направлении могло бы стать присоединение НАТО к международной коалиции, борющейся против ИГ", - сказал глава МИД.
Он и Р.Гетемюллер выразили удовлетворение ростом расходов, выделяемых на оборону европейскими союзниками по НАТО.
"Это свидетельствует, что мы всерьез воспринимаем безопасность", - сказал С.Миксер.
Глава МИД и заместитель генсека НАТО обсудили также отношения НАТО-Россия, сотрудничество НАТО-ЕС, что станет одним из приоритетов Эстонии во время председательства в ЕС во второй половине года.
11 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в НАТО в настоящий момент обсуждают вопрос о возможном участии в действиях международной коалиции против ИГ.
"Сейчас мы ведем переговоры по поводу того, в какой степени НАТО может внести свой официальный вклад в усилия коалиции", - сказала она в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Такое заявление А.Меркель сделала в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что США ранее предложили подключить НАТО к международной коалиции против группировки ИГ.
Иностранные кредиторы не смогут предъявлять требования к активам МБА в период реструктуризации части внешних обязательств банка
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 140 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджан вносит большой вклад в налаживание диалога между цивилизациями - шейхульислам
МБА подал в Нью-Йорке заявление в суд о банкротстве в рамках реструктуризации обязательств на $3,34 млрд
Средневзвешенный инвестпортфель Госнефтефонда Азербайджана на 2017г превысит 51 млрд манатов
Решение о приостановке выплат по внешним обязательствам МБА стало неприятным сюрпризом для иностранных кредиторов – ING
Азербайджанские спортсмены завоевали 10 золотых медалей в первый день Исламиады
Еще один азербайджанский дзюдоист стал обладателем «золота» Исламиады
Азербайджанская дзюдоистка принесла в копилку команды «серебро» Исламиады
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В честь своего 10-летия Nar дарит ценные подарки своим постоянным клиентам
С 12 по 22 мая филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) работает без выходных
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил проценты по долларовым депозитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»