Руководители финансовых ведомств стран G7 заявляют о необходимости сотрудничества для противостояния киберугрозам

Главы финансовых ведомств стран-членов считают необходимым более тесное сотрудничество для противодействия растущим угрозам в киберпространстве, говорится в резолюции, принятой в ходе встречи в итальянском Бари главами министерств финансов и центральных банков стран G7.
"Мы осознаем, что инциденты в киберпространстве представляют растущую угрозу нашим экономикам, что требует надлежащих ответных мер на уровне мировой экономики в целом", - отмечается в резолюции.
Авторы документа призвали использовать общие практики управления, чтобы быстро обнаруживать уязвимости в мировой финансовой системе, а также обеспечивать эффективный доступ к технологиям киберзащиты.
Управляющий Банка Италии Иньяцио Виско заявил, что масштабные кибератаки с использованием вируса WannaCry "не создали каких-либо проблем для мировой финансовой системы".
В то же время главы финансовых ведомств обязали экспертов продолжать анализировать характер последних кибератак.
По словам министра финансов Италии Пьера Карло Падоана, результаты этой работы будут изучены на саммите лидеров G7, который запланирован на конец мая на Сицилии.
Западные СМИ напоминают, что кибератакам с использованием программы-шифровальщика WannaCry подверглись уже примерно 100 стран мира.
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