Еще одну медаль в копилку Азербайджана принес каратист Фарзалиев

Азербайджанский каратист (кумитэ) Фирдовси Фарзалиев завоевал "бронзу" на соревнованиях на IV Играх исламской солидарности в Баку.
За бронзу Ф.Фарзалиев бился с представителем Индонезии Сурьяди Сурьяди.
Ф.Исазаде
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