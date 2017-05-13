Еще одну медаль в копилку Азербайджана принес каратист Фарзалиев

Азербайджанский каратист (кумитэ) Фирдовси Фарзалиев завоевал "бронзу" на соревнованиях на IV Играх исламской солидарности в Баку.

За бронзу Ф.Фарзалиев бился с представителем Индонезии Сурьяди Сурьяди.

Ф.Исазаде