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Спорт 13.05.2017 19:22

Азербайджанская дзюдоистка принесла в копилку команды «серебро» Исламиады

Азербайджанская дзюдоистка Назакет Азизова выиграла серебро IV Игр исламской солидарности в весовой категории до 52 кг.

В финале азербайджанская дзюдоистка уступила турчанке Ирем Коркмаз.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДЗЮДО, ИСЛАМИАДА, СЕРЕБРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]