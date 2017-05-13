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Регион 13.05.2017 22:22

Грузия с 22 мая возобновляет морское сообщение между Батуми и Сочи

Грузинская компания "Экспресс Батуми" с 22 мая возобновляет морское сообщение между Батуми и Сочи, которое было приостановлено с начала сентября прошлого года, сообщил в субботу "Интерфаксу" директор компании Зураб Кирцхалия.

"Рейсы на начальном этапе будут осуществляться один раз в неделю быстроходным судном на подводных крыльях "Комета", рассчитанном на 114 пассажирских мест", - сказал З. Кирцхалия.

По его словам, увеличение частоты рейсов зависит от того спроса, который будет нынешним летом. "Прогнозировать трудно, но думаем, что спрос будет. Мы готовы выполнять по два-три и более рейсов в неделю", - заявил директор "Экспресс Батуми".

В настоящее время пассажирские перевозки между Грузией и Россией осуществляются по воздушным маршрутам, а также по единственному сухопутному пути, пролегающему по Военно-грузинской дороге через Дарьяльское ущелье.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, МОРЕ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]