Грузия с 22 мая возобновляет морское сообщение между Батуми и Сочи

Грузинская компания "Экспресс Батуми" с 22 мая возобновляет морское сообщение между Батуми и Сочи, которое было приостановлено с начала сентября прошлого года, сообщил в субботу "Интерфаксу" директор компании Зураб Кирцхалия.
"Рейсы на начальном этапе будут осуществляться один раз в неделю быстроходным судном на подводных крыльях "Комета", рассчитанном на 114 пассажирских мест", - сказал З. Кирцхалия.
По его словам, увеличение частоты рейсов зависит от того спроса, который будет нынешним летом. "Прогнозировать трудно, но думаем, что спрос будет. Мы готовы выполнять по два-три и более рейсов в неделю", - заявил директор "Экспресс Батуми".
В настоящее время пассажирские перевозки между Грузией и Россией осуществляются по воздушным маршрутам, а также по единственному сухопутному пути, пролегающему по Военно-грузинской дороге через Дарьяльское ущелье.
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