Азербайджанские спортсмены завоевали 10 золотых медалей в первый день Исламиады

Азербайджанские спортсмены завоевали в первый день IV Игр исламской солидарности «Baku-2017» в целом 22 медали.

10 из заработанных медалей золотые, 9 серебряные и 3 бронзовые.

IV Игры исламской солидарности стартовали в столице Азербайджана 12 мая и продлятся до 22 мая. Состязания проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности разыгрываются 269 комплекта медалей.

Ф.Исазаде