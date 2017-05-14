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Спорт 14.05.2017 00:23

Азербайджанские спортсмены завоевали 10 золотых медалей в первый день Исламиады

Азербайджанские спортсмены завоевали в первый день IV Игр исламской солидарности «Baku-2017» в целом 22 медали.

10 из заработанных медалей золотые, 9 серебряные и 3 бронзовые.

IV Игры исламской солидарности стартовали в столице Азербайджана 12 мая и продлятся до 22 мая. Состязания проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности разыгрываются 269 комплекта медалей.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИСЛАМИАДА, МЕДАЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]