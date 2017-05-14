Олланд передаст Макрону полномочия президента Франции

Во Франции в воскресенье состоится церемония передачи полномочий от действующего лидера Франсуа Олланда избранному президенту страны Эмманюэлю Макрону.

Сам Ф.Олланд уже заявлял ранее на этой неделе, что рассчитывает, что передача власти пройдет в "простой, ясной и дружественной" обстановке.

"Я не передаю власть политическому оппоненту, так что все намного проще", - говорил он.

Ожидается, что церемония начнется в 10.00 по местному времени (11:00 мск).

По традиции Ф.Олланд встретит своего преемника на красной ковровой дорожке перед входом в Елисейский дворец, после чего они пройдут внутрь, где "он сообщит (Макрону - ИФ) ряд государственных тайн".

После некоторых традиционных мероприятий ожидается, что Э.Макрон к 17.00 (18.00 мск) отправится в парижскую ратушу Отель-де-Виль. Там его примет мэр Парижа Анн Идальго.

Французские СМИ отмечают, что супруга Э.Макрона Брижит Тронье, которая сопровождала его на всех этапах предвыборной гонки, не будет присутствовать рядом со своим мужем на церемонии передачи ключей от Елисейского дворца. Ф.Олланд также будет один. СМИ отмечают, что французский лидер ни разу не появлялся на публичных мероприятиях со своей возлюбленной Жюли Гайе.

Э.Макрон пройдет в Елисейский дворец одновременно с другими гостями.

Не позже понедельника, 15 мая, Э.Макрон должен назвать имя своего премьер-министра.

Уже в понедельник запланирован первый совет министров. Таким образом, ко вторнику правительство должно быть сформировано.

Кроме того, в понедельник Э.Макрон в качестве президента Пятой республики совершит свой первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Второй тур президентских выборов состоялся во Франции 7 мая.

10 мая глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус официально объявил Э.Макрона победителем президентских выборов.

Согласно окончательным данным, он получил 66,1% голосов, тогда как его соперница по второму туру Марин Ле Пен - 33,9%.

Э.Макрон родился в 1977 году в городе Амьен на севере Франции в семье медиков.

Получил высшее образование в университете Париж Х-Нантер, где изучал философию. Также изучал связи с общественностью в Институте политических исследований, затем обучался в Национальной школе администрации.

В 2004 году стал финансовым инспектором в министерстве экономике Франции, однако затем перешел работать в банк Rothschild & Cie Banque, где был инвестиционным банкиром.

Политическая карьера Э.Макрона началась в 2006 году, когда он вступил в ряды Социалистической партии, однако спустя три года покинул ее. В 2012 году был назначен заместителем генерального секретаря при президенте Франции, спустя два года стал министром экономики. На этом посту он проработал до 2016 года.

В 2016 году он основал движение "Вперед", которое, по словам Э.Макрона, не является "ни правым, ни левым".

Э.Макрон женат, его супруга Брижит - его бывшая учительница французского языка. У нее трое детей от первого мужа - банкира Андре Луи Озьера. Своих детей у пары нет.