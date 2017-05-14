Олланд передаст Макрону полномочия президента Франции

Во Франции в воскресенье состоится церемония передачи полномочий от действующего лидера Франсуа Олланда избранному президенту страны Эмманюэлю Макрону.
Сам Ф.Олланд уже заявлял ранее на этой неделе, что рассчитывает, что передача власти пройдет в "простой, ясной и дружественной" обстановке.
"Я не передаю власть политическому оппоненту, так что все намного проще", - говорил он.
Ожидается, что церемония начнется в 10.00 по местному времени (11:00 мск).
По традиции Ф.Олланд встретит своего преемника на красной ковровой дорожке перед входом в Елисейский дворец, после чего они пройдут внутрь, где "он сообщит (Макрону - ИФ) ряд государственных тайн".
После некоторых традиционных мероприятий ожидается, что Э.Макрон к 17.00 (18.00 мск) отправится в парижскую ратушу Отель-де-Виль. Там его примет мэр Парижа Анн Идальго.
Французские СМИ отмечают, что супруга Э.Макрона Брижит Тронье, которая сопровождала его на всех этапах предвыборной гонки, не будет присутствовать рядом со своим мужем на церемонии передачи ключей от Елисейского дворца. Ф.Олланд также будет один. СМИ отмечают, что французский лидер ни разу не появлялся на публичных мероприятиях со своей возлюбленной Жюли Гайе.
Э.Макрон пройдет в Елисейский дворец одновременно с другими гостями.
Не позже понедельника, 15 мая, Э.Макрон должен назвать имя своего премьер-министра.
Уже в понедельник запланирован первый совет министров. Таким образом, ко вторнику правительство должно быть сформировано.
Кроме того, в понедельник Э.Макрон в качестве президента Пятой республики совершит свой первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Второй тур президентских выборов состоялся во Франции 7 мая.
10 мая глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус официально объявил Э.Макрона победителем президентских выборов.
Согласно окончательным данным, он получил 66,1% голосов, тогда как его соперница по второму туру Марин Ле Пен - 33,9%.
Э.Макрон родился в 1977 году в городе Амьен на севере Франции в семье медиков.
Получил высшее образование в университете Париж Х-Нантер, где изучал философию. Также изучал связи с общественностью в Институте политических исследований, затем обучался в Национальной школе администрации.
В 2004 году стал финансовым инспектором в министерстве экономике Франции, однако затем перешел работать в банк Rothschild & Cie Banque, где был инвестиционным банкиром.
Политическая карьера Э.Макрона началась в 2006 году, когда он вступил в ряды Социалистической партии, однако спустя три года покинул ее. В 2012 году был назначен заместителем генерального секретаря при президенте Франции, спустя два года стал министром экономики. На этом посту он проработал до 2016 года.
В 2016 году он основал движение "Вперед", которое, по словам Э.Макрона, не является "ни правым, ни левым".
Э.Макрон женат, его супруга Брижит - его бывшая учительница французского языка. У нее трое детей от первого мужа - банкира Андре Луи Озьера. Своих детей у пары нет.
Армения нанесла минометный огонь по подразделениям ВС Азербайджана - Минобороны
Иностранные кредиторы не смогут предъявлять требования к активам МБА в период реструктуризации части внешних обязательств банка
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 140 раз - Минобороны Азербайджана
МБА подал в Нью-Йорке заявление в суд о банкротстве в рамках реструктуризации обязательств на $3,34 млрд
Средневзвешенный инвестпортфель Госнефтефонда Азербайджана на 2017г превысит 51 млрд манатов
Решение о приостановке выплат по внешним обязательствам МБА стало неприятным сюрпризом для иностранных кредиторов – ING
Азербайджан занял 14-ое место на песенном конкурсе «Евровидение 2017»
Азербайджанские спортсмены завоевали 10 золотых медалей в первый день Исламиады
Еще один азербайджанский дзюдоист стал обладателем «золота» Исламиады
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В честь своего 10-летия Nar дарит ценные подарки своим постоянным клиентам
С 12 по 22 мая филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) работает без выходных
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил проценты по долларовым депозитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»