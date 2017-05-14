СМИ Южной Кореи: КНДР произвела пуск реактивного снаряда, который, предположительно, является баллистической ракетой

Северная Корея в воскресенье осуществила запуск реактивного снаряда, который, предположительно, является баллистической ракетой, сообщают СМИ Южной Кореи со ссылкой на военных страны.

Запуск ракеты был произведен из района города Кусон на северо-западе КНДР, отметил представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, на которого ссылаются СМИ.

Представитель военных не сообщил данных о типе ракеты и расстоянии, которое она пролетела.