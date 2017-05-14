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Дальнее зарубежье 14.05.2017 09:26

СМИ Южной Кореи: КНДР произвела пуск реактивного снаряда, который, предположительно, является баллистической ракетой

Северная Корея в воскресенье осуществила запуск реактивного снаряда, который, предположительно, является баллистической ракетой, сообщают СМИ Южной Кореи со ссылкой на военных страны.

Запуск ракеты был произведен из района города Кусон на северо-западе КНДР, отметил представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, на которого ссылаются СМИ.

Представитель военных не сообщил данных о типе ракеты и расстоянии, которое она пролетела.

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]