По данным Сеула, КНДР осуществила пуск баллистической ракеты средней дальности

Северная Корея в воскресенье утром произвела пуск баллистической ракеты средней дальности, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на военное ведомство.
По имеющимся данным, ракета была запущена с полигона на северо-западе страны в районе уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто в направлении Японии. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.
Тип запущенной ракеты пока неизвестен. Однако, как сообщает телеканал Си-би-эс, ссылаясь на американских военных, ожидалось, что Северная Корея должна будет произвести пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия KN-17.
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