Пентагон подтвердил, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты

Северная Корея в воскресенье осуществила испытательный пуск неизвестного пока типа баллистической ракеты среднего радиуса действия, сообщил телеканал "Фокс-ньюс", ссылаясь на представителя Пентагона.
По его словам, Тихоокеанское и Стратегическое командования вооруженных сил США в настоящее время изучают полученную информацию.
По предварительным данным, пуск ракеты был успешным.
По данным японских источников, в настоящее время в акватории Японского моря на расстоянии авиационного удара находится авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", которая прибыла туда в конце апреля.
Кроме того, в регионе сосредоточено, по меньшей мере, шесть американских ударных атомных подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк".
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял в ответ на предыдущие пуски ракет в КНДР, что он готов принять меры, если это будет необходимо. "Я не люблю проводить красные линии, но я буду действовать, если это будет необходимо", - сказал Трамп в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".
В интервью телеканалу "Си-би-эс он также сказал: "Мы не должны рассказывать о том, что собираемся делать. Это как игра в шахматы, и я не хочу, чтобы было ясно, что я замышляю".
Армения нанесла минометный огонь по подразделениям ВС Азербайджана - Минобороны
Иностранные кредиторы не смогут предъявлять требования к активам МБА в период реструктуризации части внешних обязательств банка
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 140 раз - Минобороны Азербайджана
МБА подал в Нью-Йорке заявление в суд о банкротстве в рамках реструктуризации обязательств на $3,34 млрд
Средневзвешенный инвестпортфель Госнефтефонда Азербайджана на 2017г превысит 51 млрд манатов
Решение о приостановке выплат по внешним обязательствам МБА стало неприятным сюрпризом для иностранных кредиторов – ING
Азербайджан занял 14-ое место на песенном конкурсе «Евровидение 2017»
Азербайджанские спортсмены завоевали 10 золотых медалей в первый день Исламиады
Еще один азербайджанский дзюдоист стал обладателем «золота» Исламиады
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В честь своего 10-летия Nar дарит ценные подарки своим постоянным клиентам
С 12 по 22 мая филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) работает без выходных
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил проценты по долларовым депозитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»