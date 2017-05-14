Пентагон подтвердил, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты

Северная Корея в воскресенье осуществила испытательный пуск неизвестного пока типа баллистической ракеты среднего радиуса действия, сообщил телеканал "Фокс-ньюс", ссылаясь на представителя Пентагона.

По его словам, Тихоокеанское и Стратегическое командования вооруженных сил США в настоящее время изучают полученную информацию.

По предварительным данным, пуск ракеты был успешным.

По данным японских источников, в настоящее время в акватории Японского моря на расстоянии авиационного удара находится авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", которая прибыла туда в конце апреля.

Кроме того, в регионе сосредоточено, по меньшей мере, шесть американских ударных атомных подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк".

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял в ответ на предыдущие пуски ракет в КНДР, что он готов принять меры, если это будет необходимо. "Я не люблю проводить красные линии, но я буду действовать, если это будет необходимо", - сказал Трамп в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".

В интервью телеканалу "Си-би-эс он также сказал: "Мы не должны рассказывать о том, что собираемся делать. Это как игра в шахматы, и я не хочу, чтобы было ясно, что я замышляю".