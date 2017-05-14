Путин заявил о возможном создании на евразийском пространстве новой транспортной конфигурации с использованием Северного морского пути

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности создания принципиально новой глобальной транспортной конфигурации на евразийском пространстве с использованием Северного морского пути (СМП).
"Мы значительные ресурсы вкладываем в развитие Северного морского пути, чтобы он стал глобально конкурентной транспортной артерией", - сказал В.Путин, выступая в Пекине на открытии международного форума "Один пояс - один путь".
Как отметил президент РФ, "если смотреть шире, инфраструктурные проекты, заявленные в рамках ЕврАзЭС, и инициативы "Один пояс - один путь" в связке с СМП способны создать принципиально новую транспортную конфигурацию евразийского континента".
"А это ключ к освоению территорий, к оживлению экономической и инвестиционной активности. Давайте вместе прокладывать такие дороги развития и процветания", - призвал В.Путин.
Президент РФ подчеркнул также, что необходимо "подготовить более продвинутое евразийское соглашение об упрощении процедур торговли", и заявил о готовности РФ к инвестициям на территориях стран-партнеров в Евразии.
"Хочу подчеркнуть, Россия готова не только торговать, но и инвестировать в создание на территории стран-партнеров совместных предприятий и новых производств, в развитие промышленной сборки, сбытовых и сервисных услуг", - сказал он.
По словам В.Путина, "важно, чтобы предприниматели наших стран вместе создавали конкурентоспособные технологические и производственные альянсы". "Чтобы такая кооперация была эффективной, нужно двигаться в сторону унификации, а в перспективе - и к разработке единых стандартов, норм технического регулирования как для традиционных промышленных и сельхозтоваров, так и для новой высокотехнологичной продукции", - считает В.Путин.
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