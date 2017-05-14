Президент РФ Владимир Путин "на ногах" провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом "на полях" международного форума "Один пояс - один путь", происходящего в Пекине, а также встретился с президентами Киргизии и Узбекистана, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин кратко переговорил с президентом Турции Эрдоганом, в том числе в продолжение недавнего сочинского диалога", - сказал он журналистам.

По словам Д.Пескова, В.Путин также "на ногах" пообщался со своими узбекским и киргизским коллегами.

Кроме того, В.Путин провел встречу "на ногах" с премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом, сказал Д.Песков.