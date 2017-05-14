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Дальнее зарубежье 14.05.2017 10:41

Путин "на ногах" встретился с Эрдоганом - Песков

Президент РФ Владимир Путин "на ногах" провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом "на полях" международного форума "Один пояс - один путь", происходящего в Пекине, а также встретился с президентами Киргизии и Узбекистана, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин кратко переговорил с президентом Турции Эрдоганом, в том числе в продолжение недавнего сочинского диалога", - сказал он журналистам.

По словам Д.Пескова, В.Путин также "на ногах" пообщался со своими узбекским и киргизским коллегами.

Кроме того, В.Путин провел встречу "на ногах" с премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом, сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КИТАЙ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]