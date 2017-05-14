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Дальнее зарубежье 14.05.2017 10:29

Путин и Си Цзиньпин подробно поговорили о ситуации на корейском полуострове, выразили обеспокоенность растущей напряженностью - Песков

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине обсудили ситуацию на Корейском полуострове и выразили обеспокоенность, в том числе в связи с последним ракетным испытанием, которое провела Северная Корея, заявил в воскресенье журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, достаточно подробно поговорили о ситуации на Корейском полуострове. Была выражена обоюдная обеспокоенность тем, как развивается эта ситуация, и как растет напряженность", - сказал он журналистам.

По словам Д.Пескова, в ходе беседы обсуждался также и проведенный КНДР новый ракетный пуск.

"Двусторонка с Си Цзиньпином была очень подробной, насыщенной. Провели обзор и сверку часов по актуальным вопросам двусторонних отношений", - также рассказал Д.Песков.

Д.Песков также переадресовал в Минобороны вопрос о том, достоверна ли информация о том, что ракетный пуск КНДР прошел вблизи российских границ.

Как сообщили СМИ Южной Кореи со ссылкой на военных страны, Северная Корея в воскресенье осуществила запуск реактивного снаряда, который, предположительно, является баллистической ракетой.

Запуск ракеты был произведен из района города Кусон на северо-западе КНДР, отметил представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, на которого ссылаются СМИ.

Представитель военных не сообщил данных о типе ракеты и расстоянии, которое она пролетела.

Тихоокеанское командование США, в свою очередь, заявило, что запущенная Северной Кореей ракета не была межконтинентальной и не могла представлять угрозы для континентальной части Соединенных Штатов.

"Траектория не соответствовала полету межконтинентальной баллистической ракеты, - говорится в сообщении. - Командование аэрокосмической обороны Северной Америки определило, что пуск ракеты не представлял угрозы Северной Америке".

По данным Пентагона, северокорейская баллистическая ракета, выпущенная с северо-запада КНДР, пролетела около 450 миль (730 км) и упала в акватории Японского моря между Корейским полуостровом и Японией.

Однако тип данный ракеты пока еще неизвестен. Американские военные продолжают изучать полученные данные.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КИТАЙ, КНДР


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