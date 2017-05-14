Тридцать школьников на юге Киргизии попали в больницу с отравлением

В Джалал-Абадской области (юг Киргизии) более 30 школьников госпитализированы с диагнозом отравление, один ребенок находится в реанимации, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе полномочного представительства правительства республики в области.
"Со вчерашнего дня 31 учащийся школы имени Назира Токторбаева в селе Тоскоол-Ата Ноокенского района области был доставлен в детскую территориальную больницу", - сказал собеседник агентства.
В школе, где отравились дети, сообщили агентству, что пострадавшими оказались ученики с 5 по 10 классы. "В тот день в школе не работала водопроводная колонка, и все дети пили воду из одной большой посуды. Мы подозреваем, что они могли отравиться этой водой", - сообщили в администрации школы.
Вместе с тем медики воздерживаются от комментариев о причине отравления. "Только после проведенных лабораторных исследований можно точно сказать, чем же дети отправились" - сообщил агентству директор Ноокенской территориальной больницы Шамшы Абдирешев.
"Как только начали поступать дети, мы сразу начали интенсивную терапию. На место происшествия из областной больницы приехали токсиколог, главный инфекционист, главный педиатр и главный реаниматолог. Врачи двух больниц провели консилиум", - отметил он.
По его словам, на данный момент один ученик все еще продолжает находиться в реанимации, состояние остальных отравившихся школьников стабилизировалась, все они получают необходимое лечение.
Армения нанесла минометный огонь по подразделениям ВС Азербайджана - Минобороны
Иностранные кредиторы не смогут предъявлять требования к активам МБА в период реструктуризации части внешних обязательств банка
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 140 раз - Минобороны Азербайджана
МБА подал в Нью-Йорке заявление в суд о банкротстве в рамках реструктуризации обязательств на $3,34 млрд
Средневзвешенный инвестпортфель Госнефтефонда Азербайджана на 2017г превысит 51 млрд манатов
Решение о приостановке выплат по внешним обязательствам МБА стало неприятным сюрпризом для иностранных кредиторов – ING
Азербайджан занял 14-ое место на песенном конкурсе «Евровидение 2017»
Азербайджанские спортсмены завоевали 10 золотых медалей в первый день Исламиады
Еще один азербайджанский дзюдоист стал обладателем «золота» Исламиады
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В честь своего 10-летия Nar дарит ценные подарки своим постоянным клиентам
С 12 по 22 мая филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) работает без выходных
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил проценты по долларовым депозитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»