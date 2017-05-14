Тридцать школьников на юге Киргизии попали в больницу с отравлением

В Джалал-Абадской области (юг Киргизии) более 30 школьников госпитализированы с диагнозом отравление, один ребенок находится в реанимации, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе полномочного представительства правительства республики в области.

"Со вчерашнего дня 31 учащийся школы имени Назира Токторбаева в селе Тоскоол-Ата Ноокенского района области был доставлен в детскую территориальную больницу", - сказал собеседник агентства.

В школе, где отравились дети, сообщили агентству, что пострадавшими оказались ученики с 5 по 10 классы. "В тот день в школе не работала водопроводная колонка, и все дети пили воду из одной большой посуды. Мы подозреваем, что они могли отравиться этой водой", - сообщили в администрации школы.

Вместе с тем медики воздерживаются от комментариев о причине отравления. "Только после проведенных лабораторных исследований можно точно сказать, чем же дети отправились" - сообщил агентству директор Ноокенской территориальной больницы Шамшы Абдирешев.

"Как только начали поступать дети, мы сразу начали интенсивную терапию. На место происшествия из областной больницы приехали токсиколог, главный инфекционист, главный педиатр и главный реаниматолог. Врачи двух больниц провели консилиум", - отметил он.

По его словам, на данный момент один ученик все еще продолжает находиться в реанимации, состояние остальных отравившихся школьников стабилизировалась, все они получают необходимое лечение.