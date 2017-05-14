Азербайджан занял 14-ое место на песенном конкурсе «Евровидение 2017»

Азербайджанская исполнительница Dihaj с песней «Skeletons» заняла 14-ое место на песенном конкурсе «Евровидение 2017».

По итогам голосования телезрителей и профессионального жюри победителем «Евровидения» стала Португалия, которую на конкурсе представлял Сальвадор с песней «Amar Pelos Dois».

Ф.Исазаде