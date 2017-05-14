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Дальнее зарубежье 14.05.2017 11:32

Северокорейские ракетные пуски вынужденная мера, США и союзникам нужно учитывать право КНДР на самооборону - военный эксперт

Пуски ракет, которые осуществляет Северная Корея, свидетельствуют, прежде всего, о стремлении КНДР обеспечить свою национальную безопасность перед лицом военной угрозы, исходящей от США и её партнёров в регионе, считает военный эксперт генерал-майор Владимир Богатырёв, который до увольнения в запас служил в центральном аппарате российского военного ведомства.

"Сегодняшний пуск ракеты, который осуществила Северная Корея, - очередное свидетельство того, что КНДР всеми доступными способами пытается реализовать своё право на защиту своих национальных интересов", - сказал В.Богатырёв "Интерфаксу-АВН" в воскресенье.

При этом эксперт отметил, что Вашингтону и союзникам, мировому сообществу пора оценить проблему безопасности на Корейском полуострове с другого ракурса, беря в расчёт не только свои интересы, но и озабоченности Пхеньяна.

"Постоянные угрозы решить проблему военным путём, покушения на суверенитет КНДР, крупномасштабные совместные учения, которые проводят вблизи границ Северной Кореи США с Японией и Южной Кореей, вынуждают Пхеньян держать порох сухим, поддерживая максимально возможную боеготовность, в том числе - регулярно "огрызаясь" пусками ракет", - сказал В.Богатырёв.

При этом он не видит здесь угроз безопасности России.

"Средства противовоздушной - противоракетной обороны (ПВО-ПРО), имеющиеся в зоне ответственности Восточного военного округа, способны гарантировано нивелировать потенциальные угрозы, которые могут возникнуть при пусках ракет, осуществляемых Северной Кореей. Тем более, что они всегда летят в направлении от границ России, а не наоборот", - сказал В.Богатырёв.

Северная Корея в воскресенье утром произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. По имеющимся данным, ракета была запущена с полигона на северо-западе страны в районе уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто в направлении Японии. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.

Тип запущенной ракеты пока неизвестен. Ранее сообщалось, что Северная Корея должна будет произвести пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия KN-17.

По подсчетам экспертов, это, как минимум, десятый ракетный запуск КНДР с момента прихода Дональда Трампа на пост президента США.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, РАКЕТА, ОЦЕНКА


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