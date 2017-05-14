Лавров говорит, что ему не известны причины скандала, раздутого в американских СМИ, по поводу фотографий с его встречи с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что не знает, почему возникла шумиха вокруг фотографий, сделанных во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 10 мая.

"Не знаю", - ответил он на вопрос, почему возник скандал в американской прессе. "Белый дом объяснил, что никакого скандала не было. У них на сайте висит, что все было согласовано, также как в отношении других министров", - сказал глава МИД РФ.