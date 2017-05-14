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СНГ 14.05.2017 11:58

Лавров говорит, что ему не известны причины скандала, раздутого в американских СМИ, по поводу фотографий с его встречи с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что не знает, почему возникла шумиха вокруг фотографий, сделанных во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 10 мая.

"Не знаю", - ответил он на вопрос, почему возник скандал в американской прессе.

"Белый дом объяснил, что никакого скандала не было. У них на сайте висит, что все было согласовано, также как в отношении других министров", - сказал глава МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, ФОТОГРАФИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]