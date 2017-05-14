В Вашингтоне изучают любые инструменты для прекращения любой поддержки КНДР - Минфин США

Вашингтон рассматривает все инструменты в своем арсенале для того, чтобы прервать источники международного финансирования незаконной деятельности в Северной Корее, заявили в Минфине США.
"Мы не будем комментировать вопрос по поводу дальнейших санкций, но мы определенно рассмотрим каждый инструмент в нашем арсенале, чтобы бороться с любой незаконной деятельностью и финансированием терроризма", - приводят американские СМИ слова неназванного представителя Минфина США.
СМИ отмечают, что заявление этого представителя было сделано до ракетного запуска КНДР, проведенного в воскресенье.
После этого президент США Дональд Трамп призвал "все страны" ввести "гораздо более жесткие санкции против Северной Кореи", напоминают СМИ.
Как сообщили СМИ Южной Кореи со ссылкой на военных страны, Северная Корея в воскресенье осуществила запуск реактивного снаряда, который, предположительно, является баллистической ракетой.
Запуск ракеты был произведен из района города Кусон на северо-западе КНДР, отметил представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, на которого ссылаются СМИ.
Представитель военных не сообщил данных о типе ракеты и расстоянии, которое она пролетела.
Тихоокеанское командование США, в свою очередь, заявило, что запущенная Северной Кореей ракета не была межконтинентальной и не могла представлять угрозы для континентальной части Соединенных Штатов.
"Траектория не соответствовала полету межконтинентальной баллистической ракеты, - говорится в сообщении. - Командование аэрокосмической обороны Северной Америки определило, что пуск ракеты не представлял угрозы Северной Америке".
По данным Пентагона, северокорейская баллистическая ракета, выпущенная с северо-запада КНДР, пролетела около 450 миль (730 км) и упала в акватории Японского моря между Корейским полуостровом и Японией.
Однако тип данный ракеты пока еще неизвестен. Американские военные продолжают изучать полученные данные.
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