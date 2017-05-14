Макрон и его супруга на церемонии передачи президентских полномочий будут одеты в наряды от французских кутюрье - СМИ

Избранный президент Франции Эмманюэль Макрон на торжественной церемонии передачи власти появится в темно-синем костюме от портного Jonas et Cie, сообщили в воскресенье парижские СМИ.

Отмечается, что Э.Макрон уже несколько лет отдает предпочтение костюмам именно этого ателье. По данным прессы, костюм, в котором избранный президент Франции появится на церемонии, обошелся ему примерно в 450 евро.

В наряде от французского дизайнера предстанет и супруга Э.Макрона Брижит Тронье. СМИ сообщают, что она будет одета в лавандовое платье поверх которого будет накинут двубортный пиджак. Платье было нарисовано специально для этого мероприятия креативным директором Louis Vuitton Николя Гескьером.

Наряд будущей первой леди Франции будет сопроводжаться сумочкой от французского дома моды Louis Vuitton.