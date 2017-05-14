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СНГ 14.05.2017 14:15

Северокорейская ракета упала на 23-й минуте полета в 500 км от территории России - Минобороны РФ

Российскими средствами Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) около 23:30 мск в субботу был обнаружен пуск баллистической ракеты с территории КНДР, информирует Минобороны РФ.

"Баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН на протяжении 23 минут полета до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории России)", - сказано в сообщении Минобороны России, поступившем в "Интерфакс-АВН" в воскресенье.

"Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении", - сказано в пресс-релизе.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что "никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял".

"Средства российской СПРН и дежурные средства ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. По имеющимся данным, ракета была запущена с полигона на северо-западе страны в районе уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто в направлении Японии. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.

"Средства противовоздушной - противоракетной обороны, имеющиеся в зоне ответственности Восточного военного округа, способны гарантированно нивелировать потенциальные угрозы, которые могут возникнуть при пусках ракет, осуществляемых Северной Кореей", - сказал ранее "Интерфаксу-АВН" военный эксперт генерал-майор Владимир Богатырёв, который до увольнения в запас служил в центральном аппарате Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]