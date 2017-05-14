В ЕС обещают поддерживать Украину на пути к евроинтеграции

Европейский Союз будет поддерживать Украину финансово и политически, а также оказывать сопровождение реформ на пути ее евроинтеграции, заверил глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли.

"Украина сделала выбор в пользу европейской интеграции. И я хочу заверить вас, что Украина не будет двигаться сама по этому пути. Мы будем помогать политически, финансово и давать лучшие советы о том, как справиться с проведением реформ в Украине... ЕС стоит рядом с Украиной в то время, как перед вашей страной встают огромные вызовы, как в сфере безопасности, так и в социальной и экономической сферах", - сказал Х.Мингарелли во время приветственного слова на открытии Дня Европы на Софийской площади в воскресенье в Киеве.

Дипломат напомнил, что уже через несколько недель безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступит в силу. "Сегодня мы празднуем этот день в особых условиях, поскольку через несколько недель все граждане, имеющие биометрические паспорта, смогут путешествовать в страны-члены ЕС и пребывать там до 90 дней, не выполняя никаких визовых обязательств. Это невероятно важное достижение, которое лучше всего свидетельствует о том темпе и объеме происходящих реформ", - добавил посол.

Он также отметил, что восхищается решимостью украинцев противостоять внешней угрозе. "То, что происходит сегодня в Украине, на самом деле касается всей Европы. Мы действительно восхищаемся украинцами, их решительностью быть сильнее перед лицом внешней угрозы, взять судьбу в свои руки и строить лучшую страну и лучшее будущее", - подчеркнул Х.Мингарелли.