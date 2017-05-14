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Макрон обещает дать ответ всем крупным кризисам современности

Париж. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Новый президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье пообещал, что Париж выполнит все свои обязательства для решения крупных кризисов современности.

"Мир ждет, что мы будем сильными, мощными и дальновидными. Мы возьмем на себя все наши обязательства, чтобы дать ответ крупным кризисам современности", - заявил он, выступая в Елисейском дворце.

"Франция всегда будет на стороне свободы, прав человека. У нас огромная роль. Нам нужна будет более эффективная Европа, более демократическая. Нам предстоит построить мир, который заслуживает наша молодежь", - добавил Э.Макрон.

"Ничто не заставит меня отказаться от защиты интересов Франции... С этого вечера я буду работать", - заключил он.