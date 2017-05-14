Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8509 RUR   0.0298 GBR   2.1946 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.83 Brent   50.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 15° 25° 16 Май 13° 20° 17 Май 13° 21°

Дальнее зарубежье 14.05.2017 15:34

Макрон обещает дать ответ всем крупным кризисам современности

ФРАНЦИЯ-ПРЕЗИДЕНТ-ПЛАНЫ
14.05.2017 13:23:02 MSK
НОВОСТИ ИНТЕРФАКСА
Макрон обещает дать ответ всем крупным кризисам современности

Париж. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Новый президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье пообещал, что Париж выполнит все свои обязательства для решения крупных кризисов современности.

"Мир ждет, что мы будем сильными, мощными и дальновидными. Мы возьмем на себя все наши обязательства, чтобы дать ответ крупным кризисам современности", - заявил он, выступая в Елисейском дворце.

"Франция всегда будет на стороне свободы, прав человека. У нас огромная роль. Нам нужна будет более эффективная Европа, более демократическая. Нам предстоит построить мир, который заслуживает наша молодежь", - добавил Э.Макрон.

"Ничто не заставит меня отказаться от защиты интересов Франции... С этого вечера я буду работать", - заключил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Путин в поздравлении Макрону подтвердил готовность к конструктивной совместной работе Олланд на следующий день после выборов отправится в Германию Президент Франции призывает министров сделать все, чтобы Ле Пен проиграла выборы Олланд о втором туре президентских выборов: еще ничего не решено Олланд уехал голосовать на выборах президента Франции в город, мэром которого он был семь лет На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]