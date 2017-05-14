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Дальнее зарубежье 14.05.2017 14:40

Европа и весь мир как никогда нуждаются во Франции, заявляет новый президент страны

Новый президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье пообещал французам вернуть им уверенность в себе и обеспечить надежную защиту.

"Французы 7 мая выбрали надежду и дух победы. Ответственность, которую мне вверили, - большая честь, важность которой я осознаю. Мир и Европа как никогда нуждаются во Франции", - заявил он в Елисейском дворце.

"Мой мандат будет руководствоваться двумя потребностями. Вернуть французам уверенность в себе. Это будет медленная, необходимая работа. Я убежден, что возможности Франции не ослабеют... Французы будут лучше защищены", - добавил новый президент Франции.

"Наши институты должны восстановить свою эффективность. Я верю в институты Пятой республики. Голоса граждан будут услышаны", - отметил Э.Макрон.

"Весь мир будет следить за словами Франции. Мы вместе покажем пример народа, который умеет отстаивать свои принципы: демократия и республика", - добавил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]