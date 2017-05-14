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СНГ 14.05.2017 16:02

РФ и КНР преодолели спад в торгово-экономических связях и вышли на траекторию роста - Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном призвал сохранить тенденцию роста в торгово-экономических отношениях между РФ и Китаем.

"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются успешно и последовательно", - сказал В.Путин в воскресенье в ходе переговоров в Пекине.

"Мы рады тому, что благодаря усилиям правительств двух стран - российского правительства и вашего руководства - мы не только преодолели спад в торгово-экономических связях, но и вышли на траекторию роста", - отметил российский президент.

"Для нас важно сохранить эту тенденцию. Рассчитываю на то, что наша сегодняшняя встреча будет этому способствовать", - подчеркнул глава российского государства.

Кроме того, В.Путин поздравил китайскую сторону с открытием в Пекине международного экономического форума "Один пояс, один путь".

"Уверен, что оно (мероприятие) пройдет успешно, тем более что оно востребовано сегодня. Имею в виду проблемы, которые мы знаем в мировой экономике. Они могут быть решены только путем интеграции и сотрудничества. Именно это лежит в основе инициативы Китая, инициативы председателя КНР, нашего друга господина Си Цзиньпина", - сказал президент РФ.

Со своей стороны Ли Кэцян заявил, что рад очередной встрече с российским лидером, и выразил надежду, что она придаст новый импульс развитию двусторонних связей.

"Китай и Россия всегда поддерживали диалог и сотрудничество. Китайская сторона уделяет особое внимание развитию отношений с РФ", - отметил премьер Госсовета КНР.

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Тэги: РОССИЯ, КНР, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]