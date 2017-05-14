В Киеве надеются на завершение ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС до конца мая

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе надеется, что решение о завершении процесса ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС состоится до конца мая 2017 года.
"Нам нужно, чтобы уже окончательно вступило в силу соглашение об ассоциации. Мы надеемся, что будет позитивное до конца месяца этого решение Сената Нидерландов по этому поводу. И мы, наконец-то, избавимся от этого вызова", - сказала вице-премьер журналистам в воскресенье во время празднования дня Европы на Софийской площади в Киеве.
Она также отметила, что после завершения ратификации ЕС и Украина будут работать над расширением возможностей в сфере торговли.
"У нас есть много возможностей, которыми мы уже пользуемся, но и Украина, и ЕС имеют дополнительные возможности. Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами в ЕС... После этого (ратификации соглашения об ассоциации - ИФ) мы можем говорить и о дополнительных торговых преференций и продолжать двигаться к свободному перемещению не только людей, но и товаров и услуг и капитала. Думаю, нам удастся выработать эти механизмы и ЕС будет готов сделать шаги нам на встречу", - уточнила И.Климпуш-Цинцадзе.
Как сообщалось, Верхняя палата парламента Нидерландов (Сенат) предлагает провести дебаты по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 23 мая текущего года. Нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 23 февраля.
Нидерланды остаются единственной из 28 стран Евросоюза, не ратифицировавшей окончательно Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной.
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