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СНГ 14.05.2017 16:28

В Киеве надеются на завершение ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС до конца мая

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе надеется, что решение о завершении процесса ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС состоится до конца мая 2017 года.

"Нам нужно, чтобы уже окончательно вступило в силу соглашение об ассоциации. Мы надеемся, что будет позитивное до конца месяца этого решение Сената Нидерландов по этому поводу. И мы, наконец-то, избавимся от этого вызова", - сказала вице-премьер журналистам в воскресенье во время празднования дня Европы на Софийской площади в Киеве.

Она также отметила, что после завершения ратификации ЕС и Украина будут работать над расширением возможностей в сфере торговли.

"У нас есть много возможностей, которыми мы уже пользуемся, но и Украина, и ЕС имеют дополнительные возможности. Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами в ЕС... После этого (ратификации соглашения об ассоциации - ИФ) мы можем говорить и о дополнительных торговых преференций и продолжать двигаться к свободному перемещению не только людей, но и товаров и услуг и капитала. Думаю, нам удастся выработать эти механизмы и ЕС будет готов сделать шаги нам на встречу", - уточнила И.Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось, Верхняя палата парламента Нидерландов (Сенат) предлагает провести дебаты по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 23 мая текущего года. Нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 23 февраля.

Нидерланды остаются единственной из 28 стран Евросоюза, не ратифицировавшей окончательно Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, АССОЦИАЦИЯ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]