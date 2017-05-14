Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8509 RUR   0.0298 GBR   2.1946 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.83 Brent   50.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 15° 24° 16 Май 13° 20° 17 Май 12° 19°

Дальнее зарубежье 14.05.2017 16:55

Глава Европола сообщил о 200 тыс. пострадавших от глобальной кибератаки

Мощная кибератака по всему миру с пятницы затронула более 150 стран, сообщил в воскресенье глава Европола Роб Уэйнрайт.

"Мы никогда не видели ничего подобного", - заявил он в эфире британского телеканала ITV.

"По последним подсчетам, речь идет более чем 200 тыс. пострадавших в не менее чем 150 странах. Многие из этих жертв - компании, включая крупные корпорации", - добавил он.

Ранее в чешской компании Avast, разрабатывающей программное обеспечение (ПО) в области информационной безопасности, сообщили, что международная кибератака привела к сбоям в 104 странах. По их данным, речь шла о 126 тыс. случаев.

Ранее российская "Лаборатория Касперского" сообщала, что зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах по всему миру.

В Европоле накануне заявили, что серия кибератак при помощи компьютерного вируса WannaCry по всему миру была проведена на "беспрецедентном уровне".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КИБЕРАТАКА, ЕВРОПОЛ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]