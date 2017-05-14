Сенатор Клинцевич увидел ерничество в заявлении Вашингтона относительно российской реакции на ракетный пуск КНДР

Россия всегда была против ракетных пусков Северной Кореи, независимо от их близости к границам РФ, заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Россия изначально выступала против подобных запусков, независимо от того, совершаются ли они рядом с ее границей или нет, и наша позиция хорошо известна всем заинтересованным сторонам. Попытка усомниться в ней тянет на провокацию", - цитирует Ф.Клинцевича его пресс-служба.

Так сенатор отреагировал на заявление Белого дома США, распространённое в СМИ, где говорится, что президент Дональд Трамп не может представить, чтобы Россия была довольна последним ракетным пуском КНДР, поскольку он был совершен близко к ее границам.

Ф.Клинцевич расценил эти слова как "ёрничество", которое недопустимо.

При этом он добавил, что "ракеты КНДР при такой баллистике объективно несут угрозу и нашей территории, и все необходимые выводы уже сделаны".