Сенатор Клинцевич увидел ерничество в заявлении Вашингтона относительно российской реакции на ракетный пуск КНДР

Россия всегда была против ракетных пусков Северной Кореи, независимо от их близости к границам РФ, заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Россия изначально выступала против подобных запусков, независимо от того, совершаются ли они рядом с ее границей или нет, и наша позиция хорошо известна всем заинтересованным сторонам. Попытка усомниться в ней тянет на провокацию", - цитирует Ф.Клинцевича его пресс-служба.
Так сенатор отреагировал на заявление Белого дома США, распространённое в СМИ, где говорится, что президент Дональд Трамп не может представить, чтобы Россия была довольна последним ракетным пуском КНДР, поскольку он был совершен близко к ее границам.
Ф.Клинцевич расценил эти слова как "ёрничество", которое недопустимо.
При этом он добавил, что "ракеты КНДР при такой баллистике объективно несут угрозу и нашей территории, и все необходимые выводы уже сделаны".
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