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СНГ 14.05.2017 17:21

Сенатор Клинцевич увидел ерничество в заявлении Вашингтона относительно российской реакции на ракетный пуск КНДР

Россия всегда была против ракетных пусков Северной Кореи, независимо от их близости к границам РФ, заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Россия изначально выступала против подобных запусков, независимо от того, совершаются ли они рядом с ее границей или нет, и наша позиция хорошо известна всем заинтересованным сторонам. Попытка усомниться в ней тянет на провокацию", - цитирует Ф.Клинцевича его пресс-служба.

Так сенатор отреагировал на заявление Белого дома США, распространённое в СМИ, где говорится, что президент Дональд Трамп не может представить, чтобы Россия была довольна последним ракетным пуском КНДР, поскольку он был совершен близко к ее границам.

Ф.Клинцевич расценил эти слова как "ёрничество", которое недопустимо.

При этом он добавил, что "ракеты КНДР при такой баллистике объективно несут угрозу и нашей территории, и все необходимые выводы уже сделаны".

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Тэги: РОССИЯ, СЕНАТОР, КНДР, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]