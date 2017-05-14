Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе в "нормандском формате" (Франция, Германия, Украина, РФ) продолжается независимо от выборов в странах-участницах такого процесса.

"Я думаю, что "нормандский формат" имеет абсолютную возможность сейчас работать... Новый президент Франции как раз сегодня вступает в свои полноценные права. Поэтому, я думаю, что уже с завтрашнего дня он может работать", - сказала вице-премьер журналистам в воскресенье во время празднования Дня Европы на Софийской площади в Киеве.

"В первую очередь, президент Франции несет ответственность за международную политику. Поэтому я думаю, что ничего не должно было бы сдерживать работу в этом, и она продолжается независимо от выборов, она продолжается на всех уровнях все время в нашем диалоге с нашими партнерами", - добавила И.Климпуш-Цинцадзе.

Она также напомнила, что выборы в Германии пройдут осенью этого года.