Запуск ракеты КНДР является угрозой международной безопасности - представитель Евросоюза

Запуск баллистической ракеты Северной Кореей серьезно нарушает многочисленные резолюции СБ ООН, заявил в воскресенье официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"Этот и предыдущие запуски представляют собой угрозу международному миру и безопасности и еще более усугубляют напряженность в регионе в то время, когда вместо этого необходима деэскалация", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
В документе выражается надежда, что КНДР будет выполнять свои международные обязательства; Пхеньян должен прекратить эти запуски и "полностью отказаться от своих программ по баллистическим ракетам".
"То же самое относится к его ядерному и всем другим программам оружия массового уничтожения", - отмечается в сообщении ЕВС.
Европейский союз призвал КНДР начать заслуживающий доверия и конструктивный диалог с международным сообществом и заверил, что готов поддержать такой диалог.
В коммюнике представителя ЕВС сообщается, что в ближайшие дни высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини после ее выступления в СБ ООН и недавних визитов в Пекин, Нью-Дели и Москву будет поддерживать по данному вопросу тесные контакты со всеми международными партнерами Европейского союза.
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