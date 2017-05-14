Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8509 RUR   0.0298 GBR   2.1946 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.83 Brent   50.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 15° 24° 16 Май 13° 20° 17 Май 12° 19°

Дальнее зарубежье 14.05.2017 18:41

Запуск ракеты КНДР является угрозой международной безопасности - представитель Евросоюза

Запуск баллистической ракеты Северной Кореей серьезно нарушает многочисленные резолюции СБ ООН, заявил в воскресенье официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Этот и предыдущие запуски представляют собой угрозу международному миру и безопасности и еще более усугубляют напряженность в регионе в то время, когда вместо этого необходима деэскалация", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе выражается надежда, что КНДР будет выполнять свои международные обязательства; Пхеньян должен прекратить эти запуски и "полностью отказаться от своих программ по баллистическим ракетам".

"То же самое относится к его ядерному и всем другим программам оружия массового уничтожения", - отмечается в сообщении ЕВС.

Европейский союз призвал КНДР начать заслуживающий доверия и конструктивный диалог с международным сообществом и заверил, что готов поддержать такой диалог.

В коммюнике представителя ЕВС сообщается, что в ближайшие дни высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини после ее выступления в СБ ООН и недавних визитов в Пекин, Нью-Дели и Москву будет поддерживать по данному вопросу тесные контакты со всеми международными партнерами Европейского союза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, КНДР, РАКЕТА, ПУСК


Похожие новости


Евросоюз расширил санкции против КНДР ЕС ужесточил санкции против КНДР Могерини осудила новое ядерное испытание в КНДР, призвав Пхеньян вернуться к шестисторонним переговорам Совет по правам человека ООН должен привлечь КНДР к ответственности за нарушения прав человека - ЕС Эштон призвала Пхеньян отказаться от провокаций и сотрудничать с международным сообществом В ЕС одобряют введенный в КНДР мораторий на ядерные испытания

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]