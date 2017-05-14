Действия Вашингтона усложняют решение северокорейской проблемы, считает Косачев

Рассматривать проблему КНДР нельзя в отрыве от усиления военной активности США на Корейском полуострове, и эта тема требует обсуждения, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Реализация планов размещения элементов глобальной ПРО США в Южной Корее и агрессивная риторика новой администрации США (подкрепляемая соответствующей военной активностью, включая немотивированный ракетный удар по Сирии) создали принципиально новую обстановку, которая сама по себе становится дополнительной проблемой", - сказал К.Косачев "Интерфаксу" в воскресенье.
"Рассматривать сегодня северокорейскую тему отдельно от этого контекста не представляется возможным, и это также должно стать предметом обсуждения", - считает он.
Как считает К.Косачев, в этой ситуации Пхеньян имеет основания не считать себя единоличным нарушителем договоренностей.
По мнению сенатора, именно в этом ключе и была донесена позиция России до Вашингтона в последние дни, сопровождавшиеся интенсивными контактами.
"Хотелось бы, чтобы нас услышали, а не начали действовать по сирийскому ракетному сценарию", - отметил К.Косачев.
По его словам, после очередного запуска северокорейской ракеты в Вашингтоне поспешили указать на этот факт России. Так, в Белом доме заявили, что президент США не может себе представить, чтобы Россия была довольна, учитывая, что ракета упала так близко от территории России.
Как отметил сенатор, в ситуации мало что изменилось: за уже более чем 10 лет в Совбезе ООН были приняты шесть резолюций по КНДР, причем самые жесткие (2270 и 2321) - в прошлом году.
"Мы по-прежнему считаем, что это серьезная проблема всего мирового сообщества, которую и решать нужно сообща - в рамках существующего механизма. Возможно, нужны какие-то новые подходы, но обсуждать это нужно вместе, и Россия к этому точно готова", - сказал К.Косачев.
Глава МИД Армении готов провести встречу с азербайджанским коллегой после июньского визита посредников ОБСЕ
Армения нанесла минометный огонь по подразделениям ВС Азербайджана - Минобороны
Иностранные кредиторы не смогут предъявлять требования к активам МБА в период реструктуризации части внешних обязательств банка
МБА подал в Нью-Йорке заявление в суд о банкротстве в рамках реструктуризации обязательств на $3,34 млрд
Средневзвешенный инвестпортфель Госнефтефонда Азербайджана на 2017г превысит 51 млрд манатов
Решение о приостановке выплат по внешним обязательствам МБА стало неприятным сюрпризом для иностранных кредиторов – ING
Азербайджан занял 14-ое место на песенном конкурсе «Евровидение 2017»
Азербайджанские спортсмены завоевали 10 золотых медалей в первый день Исламиады
Еще один азербайджанский дзюдоист стал обладателем «золота» Исламиады
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В честь своего 10-летия Nar дарит ценные подарки своим постоянным клиентам
С 12 по 22 мая филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) работает без выходных
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил проценты по долларовым депозитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»