Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8509 RUR   0.0298 GBR   2.1946 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.83 Brent   50.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 15° 24° 16 Май 13° 20° 17 Май 12° 19°

СНГ 14.05.2017 19:08

Действия Вашингтона усложняют решение северокорейской проблемы, считает Косачев

Рассматривать проблему КНДР нельзя в отрыве от усиления военной активности США на Корейском полуострове, и эта тема требует обсуждения, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Реализация планов размещения элементов глобальной ПРО США в Южной Корее и агрессивная риторика новой администрации США (подкрепляемая соответствующей военной активностью, включая немотивированный ракетный удар по Сирии) создали принципиально новую обстановку, которая сама по себе становится дополнительной проблемой", - сказал К.Косачев "Интерфаксу" в воскресенье.

"Рассматривать сегодня северокорейскую тему отдельно от этого контекста не представляется возможным, и это также должно стать предметом обсуждения", - считает он.

Как считает К.Косачев, в этой ситуации Пхеньян имеет основания не считать себя единоличным нарушителем договоренностей.

По мнению сенатора, именно в этом ключе и была донесена позиция России до Вашингтона в последние дни, сопровождавшиеся интенсивными контактами.

"Хотелось бы, чтобы нас услышали, а не начали действовать по сирийскому ракетному сценарию", - отметил К.Косачев.

По его словам, после очередного запуска северокорейской ракеты в Вашингтоне поспешили указать на этот факт России. Так, в Белом доме заявили, что президент США не может себе представить, чтобы Россия была довольна, учитывая, что ракета упала так близко от территории России.

Как отметил сенатор, в ситуации мало что изменилось: за уже более чем 10 лет в Совбезе ООН были приняты шесть резолюций по КНДР, причем самые жесткие (2270 и 2321) - в прошлом году.

"Мы по-прежнему считаем, что это серьезная проблема всего мирового сообщества, которую и решать нужно сообща - в рамках существующего механизма. Возможно, нужны какие-то новые подходы, но обсуждать это нужно вместе, и Россия к этому точно готова", - сказал К.Косачев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОСАЧЕВ, КНДР, МНЕНИЕ


Похожие новости


Трамп повторяет ошибки своих предшественников, считает Косачев Отказ от цели свержения Асада позволяет США взаимодействовать с Дамаском и коалицией РФ-Иран-Турция - Косачев Косачев: выход США из переговоров по ядерной проблеме КНДР спровоцирует напряженность Косачев предложил европарламентариям посетить Сирию, чтобы составить собственное мнение о происходящем в стране Взрыв в аэропорте Стамбула является предупреждением Турции, чтобы она не участвовала в формируемом антитеррористическом фронте - Косачев Шансы Трампа на успех после праймериз в Айове уменьшились, республиканцы предпочли голосовать ответственно - Косачев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]