Действия Вашингтона усложняют решение северокорейской проблемы, считает Косачев

Рассматривать проблему КНДР нельзя в отрыве от усиления военной активности США на Корейском полуострове, и эта тема требует обсуждения, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Реализация планов размещения элементов глобальной ПРО США в Южной Корее и агрессивная риторика новой администрации США (подкрепляемая соответствующей военной активностью, включая немотивированный ракетный удар по Сирии) создали принципиально новую обстановку, которая сама по себе становится дополнительной проблемой", - сказал К.Косачев "Интерфаксу" в воскресенье.

"Рассматривать сегодня северокорейскую тему отдельно от этого контекста не представляется возможным, и это также должно стать предметом обсуждения", - считает он.

Как считает К.Косачев, в этой ситуации Пхеньян имеет основания не считать себя единоличным нарушителем договоренностей.

По мнению сенатора, именно в этом ключе и была донесена позиция России до Вашингтона в последние дни, сопровождавшиеся интенсивными контактами.

"Хотелось бы, чтобы нас услышали, а не начали действовать по сирийскому ракетному сценарию", - отметил К.Косачев.

По его словам, после очередного запуска северокорейской ракеты в Вашингтоне поспешили указать на этот факт России. Так, в Белом доме заявили, что президент США не может себе представить, чтобы Россия была довольна, учитывая, что ракета упала так близко от территории России.

Как отметил сенатор, в ситуации мало что изменилось: за уже более чем 10 лет в Совбезе ООН были приняты шесть резолюций по КНДР, причем самые жесткие (2270 и 2321) - в прошлом году.

"Мы по-прежнему считаем, что это серьезная проблема всего мирового сообщества, которую и решать нужно сообща - в рамках существующего механизма. Возможно, нужны какие-то новые подходы, но обсуждать это нужно вместе, и Россия к этому точно готова", - сказал К.Косачев.